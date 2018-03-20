Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС продолжает расследование, связанное с ростом цен на sms-рассылки для банков

Экономика и бизнес
20 марта, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Ранее в ведомстве сообщали о планах завершить расследование до 20 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает расследование в отношении МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2 из-за возможного повышения стоимости sms-рассылки для банков после принятия Госдумой закона об обязательном информировании банками заемщиков о задолженности и остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по карте, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева сообщала ТАСС, что расследование планируется завершить до 20 марта.

В пресс-службе ФАС не уточнили, до какого числа продлено расследование.

Ранее межрегиональный банковский совет при Совете Федерации рекомендовал ФАС России провести расследование по факту резкого повышения операторами связи тарифов на sms-оповещения граждан о банковских операциях. В верхней палате парламента считают, что это может отразиться на стоимости финансовых услуг для клиентов.

Госдума приняла закон, обязывающий банки информировать заемщиков о задолженности и остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по карте. Председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков уже обратился в ФАС и ЦБ РФ с просьбой проследить за тарифами операторов на sms-оповещение граждан о банковских операциях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148
2
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
3
Биография Николя Саркози
4
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
5
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов