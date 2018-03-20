ФАС продолжает расследование, связанное с ростом цен на sms-рассылки для банков

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает расследование в отношении МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2 из-за возможного повышения стоимости sms-рассылки для банков после принятия Госдумой закона об обязательном информировании банками заемщиков о задолженности и остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по карте, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева сообщала ТАСС, что расследование планируется завершить до 20 марта.

В пресс-службе ФАС не уточнили, до какого числа продлено расследование.

Ранее межрегиональный банковский совет при Совете Федерации рекомендовал ФАС России провести расследование по факту резкого повышения операторами связи тарифов на sms-оповещения граждан о банковских операциях. В верхней палате парламента считают, что это может отразиться на стоимости финансовых услуг для клиентов.

Госдума приняла закон, обязывающий банки информировать заемщиков о задолженности и остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по карте. Председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков уже обратился в ФАС и ЦБ РФ с просьбой проследить за тарифами операторов на sms-оповещение граждан о банковских операциях.