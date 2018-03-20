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"Автотор" выпустил 1,8 млн автомобилей после запуска завода в Калининграде

Экономика и бизнес
20 марта, 15:53 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 20, марта. /ТАСС

На предприятии собирают машины под марками BMW, KIA, Hyundai и FAW

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КАЛИНИНГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Автохолдинг "Автотор" выпустил 1,8 млн автомобилей на заводе в Калининграде с 1997 года. Юбилейный KIA Cerato третьего поколения сошел с конвейера 19 марта.

"KIA Cerato стал 1,8-миллионным автомобилем, собранным на заводе в Калининграде с момента начала производства в 1997 году", - рассказал ТАСС представитель пресс-службы "Автотора" Сергей Луговой.

KIA Cerato третьего поколения выпускают на "Автоторе" с 2012 года, сборка машин в режиме полного цикла (сварка, окраска и сборка) началась с 2014 года, инвестиции в создание комплекса для такого производства составили €50 млн. В общей сложности с начала реализации проекта в Калининграде выпустили более 41,5 тыс. этих автомобилей.

Сейчас предприятие выпускает 11 моделей легковых автомобилей KIA: Сeed, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger.

"Автотор" основали в Калининграде в 1994 году. С 1997 года холдинг первым в России приступил к выпуску автомобилей иностранных брендов, начав сотрудничество с KIA Motors. Сейчас "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai, FAW. В 2013 году приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.

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