Правительство поручило Минсельхозу обеспечить продление льгот на ж/д перевозку зерна

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минсельхозу, Минфину, Минэкономразвития, Минтрансу, Росжелдору, ФАС с участием "Российских железных дорог" до 26 июня обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом.

Об этом говорится в указаниях премьер-министра РФ Дмитрия Медведева во исполнение поручений президента России.

"В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом и предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удаленных от рынков сбыта. Срок - до 26 июня 2018 года", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, 16 марта 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июля продлить льготные тарифы на железнодорожную перевозку зерна и предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удаленных от рынков сбыта. В текущем сельхозгоду на субсидии РЖД для перевозки избытков зерна в связи с рекордным урожаем заложено около 3 млрд руб.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что необходимо продолжить поддержку российских аграриев, предоставив им льготы на перевозку зерна по железной дороге, а также предусмотреть дополнительные закупки зерновых на Урале и в Сибири.

Минсельхоз также уверен в необходимости продления субсидирования железнодорожных перевозок зерна на системной основе, говорил 15 марта на заседании правительства министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

По словам директора департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолия Куценко, министерство предлагает усовершенствовать механизм субсидирования железнодорожных перевозок зерна из Сибири и Урала, введя компенсацию платы за провоз этой продукции.

Куценко отмечал, что льготные тарифы на перевозку зерна в прошлом году заработали как "механизм выравнивания доходности сельхозтоваропроизводителей, удаленных от рынков сбыта", в первую очередь для Сибирского и Уральского федеральных округов. По его мнению, эта мера должна действовать на постоянной основе в качестве альтернативы зерновым интервенциям, которые, с одной стороны, дороги, а с другой - не приносят бюджету гарантированной прибыли.