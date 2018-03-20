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ФАС признала порт Приморск виновным в нарушении антимонопольного законодательства

Экономика и бизнес
20 марта, 16:07 дата обновления: 20 марта, 16:19 UTC+3

В ведомстве признали, что порт издал документ, положения которого направлены на ограничение конкуренции между хозяйствующими субъектами

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ленинградское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало Приморский торговый порт (ПТП) виновным в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает ведомство.

Как отмечает ФАС, порт издал антиконкурентный документ "Руководство по обработке судов на морском терминале, эксплуатируемом ПТП".

"Антимонопольный орган согласился с позицией заявителя - АО "Роснефтефлот", что положения этого документа направлены на ограничение конкуренции между хозяйствующими субъектами, ведущими свою деятельность в акватории порта Приморск. "Руководство…" навязывает контрагентам условия об обязательном потреблении швартовных услуг, а также предъявляет жесткие требования к оборудованию, численности и к членам экипажей буксиров. Для компаний, ведущих свою деятельность в порту, неисполнение требований Руководства чревато срывом контрактных обязательств, поскольку они могут быть не допущены к погрузочно-разгрузочным работам в акватории порта", - пояснили в ФАС.

Как отметил и.о. заместителя руководителя Ленинградского УФАС Руслан Абейдуллин, ведомство полагает, что этот документ противоречит не только закону о защите конкуренции, но и действующему законодательству в области морского судоходства. "Анализ документа показал, что по всем параметрам требованиям ПТП соответствуют исключительно суда, оператором которых является аффилированная с портом компания - ООО "Транснефть-Сервис", - указал он.

Ведомство предписало порту устранить допущенное нарушение, отменив документ или исключив из него положения об обязанности его соблюдения другими лицами, осуществляющими свою деятельность в акватории морского порта, не входящими в группу лиц ООО "Приморский торговый порт".

Кроме того, в отношении компании рассмотрят вопрос о привлечении к административной ответственности в виде оборотного штрафа, а также о дисквалификации генерального директора, подчеркнули в ФАС.

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