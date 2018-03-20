Италия с начала марта удвоила закупку газа у "Газпрома"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Италия с 1 по 19 марта увеличила покупку российского газа на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, говорится в сообщении "Газпрома".

Объем поставок за данный период составил 1,3 млрд куб. м. В 2017 году в Италию было поставлено 23,8 млрд куб. м российского газа.

В Москве во вторник состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и посла Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано. Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

"Отмечено, что на протяжении нескольких десятилетий "Газпром" является надежным поставщиком газа в Италию. В настоящее время республика - третий по объему импортер российского газа. C 1 по 19 марта 2018 года экспорт в Италию, по предварительным данным, вырос на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в сообщении.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросу диверсификации маршрутов экспорта газа из России в Европу. Стороны рассмотрели ход работ по организации южного маршрута поставок через Черное море. Миллер проинформировал Терраччано о завершении укладки более 50% морского участка газопровода "Турецкий поток". Отмечено, что вторая нитка газопровода позволит ежегодно поставлять европейским потребителям 15,75 млрд куб. м газа.

Основные партнеры "Газпрома" на итальянском рынке - компании Eni S.p.A., Edison S.p.A. 21 марта 2017 года "Газпром" и Eni S.p.A. подписали меморандум о взаимопонимании в области развития южного коридора поставок газа в страны Европы, в частности, в Италию.

2 июня 2017 года "Газпром", Edison S.p.A. и DEPA SA заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по организации южного маршрута поставок российского газа в Европу из России через Турцию в Грецию и далее в Италию.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Европы. Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года.