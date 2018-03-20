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Кабмин подготовит законопроект об оптимизации определения кадастровой стоимости

Экономика и бизнес
20 марта, 16:05 UTC+3

Инициатива должна быть готова до 26 июня 2018 года, отмечается в поручении премьер-министра Дмитрия Медведева

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 26 июня внести изменение в законодательство для совершенствования порядка определения кадастровой стоимости недвижимости. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее указание дал глава правительства во исполнение перечня поручений президента по итогам послания Федеральному собранию.

"Минэкономразвития и Минфину обеспечить внесение в законодательство изменения, предусматривающие совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости", - говорится в правительственном документе. При этом уточняется, что поправки должны быть готовы до 26 июня 2018 года.

К этому же сроку ведомства должны обеспечить внесение в законодательство РФ изменения, предусматривающие уточнение параметров расчета налога на имущество физических лиц.

Накануне на совещании с вице-премьерами Медведев сообщил о подписании соответствующих указаний для исполнения поручений по итогам послания, попросив коллег "в рамках своих полномочий сосредоточиться на исполнении этих поручений".

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