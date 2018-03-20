МЭР разработает план увеличения доли инвестиций в основной капитал до 25% ВВП

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития к 7 мая должно разработать проект плана по увеличению доли инвестиций в основной капитал до 25% ВВП. Это следует из указаний премьер-министра РФ Дмитрия Медведева во исполнение поручений президента России по реализации послания Федеральному собранию.

До 26 июня Минэкономразвития должно разработать проект доклада президенту по данному вопросу.

Кроме того, Медведев дал указания Минфину, Минсельхозу, Минтрансу, Минпромторгу, Минстрою, Минздраву, Минтруду, Минобрнауки, Минкомсвязи и Минэнерго до 25 апреля направить в Минэкономразвития предложения для включения в проект плана действий.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в 2017 году выросли на 4,4% и в абсолютном выражении составили 15 трлн 966,8 млрд рублей. Согласно предварительной оценке ведомства, ВВП России в прошлом году в текущих ценах составил 92 трлн 81,9 млрд рублей. Таким образом, доля инвестиций в основной капитал достигла примерно 17,34% ВВП.