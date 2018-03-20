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"Эктоойл" инвестирует 2,4 млрд рублей в 16 многотопливных АЗС в Астраханской области

Экономика и бизнес
20 марта, 16:07 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 20, марта. /ТАСС

Губернатор региона назвал проект интересным с точки зрения "снижения ущерба окружающей среде"

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АСТРАХАНЬ, 20 марта. /ТАСС/. Компания "Эктоойл" (Астрахань) планирует ввести до 2024 года 16 многотопливных автозаправочных станций (МАЗС) в Астраханской области. Инвестиции в проект составят 2,4 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам генеральный директор компании Тимур Муслуев.

"В концепции - 16 заправочных станций. На первом этапе, за 2018 год и до 2020 года, мы должны построить четыре заправочные станции. Все 16 заправочных станций - 2,4 млрд рублей", - сказал Муслуев.

По данным пресс-службы губернатора Астраханской области, за четыре года компания в рамках проекта уже открыла в регионе две МАЗС и нефтебазу. Срок реализации всего проекта - до 2024 года. Муслуев обратил внимание, что строительство еще одной заправочной станции начнется в этом году, в 2019 ее планируют ввести в эксплуатацию.

"Этот автозаправочный комплекс будет включать все виды топлива - бензин, дизельное топливо, пропан и метан. Кроме того, здесь будут созданы условия для подзарядки электромобилей. Такого проекта, чтобы все виды топлива были сосредоточены на одной станции, в России еще нет", - заметил Муслуев.

Правительство региона присвоило проекту статус "особо важный инвестиционный проект". Планируется, что компании под строительство заправочных станций передадут землю без проведения торгов. Как отметил во вторник на инвестиционном совете губернатор области Александр Жилкин, "проект интересен как с точки зрения сокращения астраханскими предприятиями и предпринимателями издержек за счет экономии на топливе, так и снижения ущерба окружающей среде, выбросов в атмосферу".

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