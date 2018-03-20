Медведев поручил Минюсту закрепить статус самозанятых граждан к середине 2018 года

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту России в срок до 26 июня завершить работу по закреплению правого статуса самозанятых граждан. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

"Минюсту России (А. В. Коновалову), Минтруду России (М. А. Топилину), Минфину России (А. Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М. С. Орешкину) с учетом ранее данных поручений завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан", - говорится в документе.

О самозанятых

В ноябре 2017 года бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил предоставить самозанятым гражданам РФ статус индивидуального предпринимателя. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам изучить это предложение. Минэкономразвития позже заявило, что в целом поддерживает эту идею.

Однако Минфин не согласился с МЭР. По заявлению замминистра финансов Ильи Трунина, наделение самозанятых статусом индивидуального предпринимателя принесет им больше проблем, чем плюсов. Минфин уверен, что у самозанятых должен быть особый облегченный статус, который позволяет заниматься только определенными видами деятельности.

По словам Трунина, Минфин выступает за ввод специальных норм для самозанятых. Поправки в Гражданский кодекс, которые позволяют вносить такие изменения, уже были приняты летом 2017 года.

В феврале 2018 года Минэкономразвития России подготовило предложения по специальному налоговому режиму для самозанятых, которые предполагают введение ставки налога в 6%.

По мнению главы МЭР Максима Орешкина, для самозанятых должен применяться единый платеж, который будет "расщепляться" на уровне налоговых органов. Законодательство по этому вопросу может быть принято уже в весеннюю сессию, считает министр.

До конца 2018 года в России действуют налоговые каникулы для самозанятых. Однако пока в таком качестве зарегистрировались и встали на учет в налоговых органах лишь тысяча человек. Предполагается, что по истечению срока каникул самозанятые должны прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.