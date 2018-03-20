Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поручил Минюсту закрепить статус самозанятых граждан к середине 2018 года

Экономика и бизнес
20 марта, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Это требование есть в перечне поручений президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту России в срок до 26 июня завершить работу по закреплению правого статуса самозанятых граждан. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

"Минюсту России (А. В. Коновалову), Минтруду России (М. А. Топилину), Минфину России (А. Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М. С. Орешкину) с учетом ранее данных поручений завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан", - говорится в документе. 

О самозанятых

В ноябре 2017 года бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил предоставить самозанятым гражданам РФ статус индивидуального предпринимателя. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам изучить это предложение. Минэкономразвития позже заявило, что в целом поддерживает эту идею.

Однако Минфин не согласился с МЭР. По заявлению замминистра финансов Ильи Трунина, наделение самозанятых статусом индивидуального предпринимателя принесет им больше проблем, чем плюсов. Минфин уверен, что у самозанятых должен быть особый облегченный статус, который позволяет заниматься только определенными видами деятельности.

По словам Трунина, Минфин выступает за ввод специальных норм для самозанятых. Поправки в Гражданский кодекс, которые позволяют вносить такие изменения, уже были приняты летом 2017 года.

В феврале 2018 года Минэкономразвития России подготовило предложения по специальному налоговому режиму для самозанятых, которые предполагают введение ставки налога в 6%.

По мнению главы МЭР Максима Орешкина, для самозанятых должен применяться единый платеж, который будет "расщепляться" на уровне налоговых органов. Законодательство по этому вопросу может быть принято уже в весеннюю сессию, считает министр.

До конца 2018 года в России действуют налоговые каникулы для самозанятых. Однако пока в таком качестве зарегистрировались и встали на учет в налоговых органах лишь тысяча человек. Предполагается, что по истечению срока каникул самозанятые должны прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Персоны
Титов, Борис Юрьевич Трунин, Илья Вячеславович Силуанов, Антон Германович Топилин, Максим Анатольевич Орешкин, Максим Станиславович Медведев, Дмитрий Анатольевич Коновалов, Александр Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский посол вызван в МИД Чехии в связи с делом Скрипаля
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Биография Николя Саркози
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Дуров: Telegram будет охранять приватность пользователей, несмотря на угрозы блокировки
6
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
7
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов