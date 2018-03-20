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Мощность первого в России ветропарка в Ульяновске увеличат на 50 МВт

Экономика и бизнес
20 марта, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Дополнительные мощности введут в эксплуатацию до конца 2018 года

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Управляющая компания "Роснано" и "Фортум" (структура финской компании Fortum) в этом году расширят мощность первого ветропарка, построенного в России, с 35 МВт до 85 МВт. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя инвестиционного дивизиона УК "Роснано" Алишер Каланов на конференции ИД "Коммерсантъ" "Энергия 2.0. Цифровая трансформация и развитие "зеленой энергетики".

"35 МВт - это ветропарк "Фортума", который был построен самостоятельно. И сейчас мы в партнерстве вместе с "Фортум" строим 50 МВт по ДПМ ВИЭ (договоров о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии - прим. ТАСС)", - сказал он.

Каланов уточнил, что дополнительные 50 МВт в ульяновском ветропарке введут в эксплуатацию до конца 2018 года.

Ветропарк в Ульяновской области - это первый в России проект Fortum в области возобновляемой энергетики. Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект составит €65 млн.

Летом 2017 года "Фортум Энергия" получила право на строительство в России в 2018-2022 годах 26 ветропарков, совокупная установленная мощность которых составит 918 МВт. Строить их планируют на юге страны - в Краснодарском и Ставропольском краях и в Ростовской области. Также заявлены объекты в Мурманской и Ульяновской областях и два объекта в Татарстане.

В апреле 2017 года Fortum и "Роснано" создали Фонд развития энергетики, который инвестирует в развитие российского рынка ветроэнергетики 30 млрд рублей. Еще 70 млрд рублей на реализацию проектов по строительству ветропарков в России фонд планирует привлечь у банков.

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ) предполагают возврат инвестиций с гарантированной доходностью. Они работают до 2024 года, но сейчас на рынке поднимается вопрос о необходимости продления этой программы.

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