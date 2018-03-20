В "Саратовских авиалиниях" заявили, что компания продолжает работать в штатном режиме

САРАТОВ, 20 марта. /ТАСС/. Компания "Саратовские авиалинии" продолжает работать в штатном режим и выполнять авиарейсы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь компании Елена Воронова.

Ранее во вторник руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил журналистам, что ведомство выдало предписание приостановить использование всех самолетов Ан-148. Также, по его словам, ведомство предписало приостановить полеты всех самолетов "Саратовских авиалиний".

"Компания продолжает работать в штатном режиме, рейсы выполняются", - сказала пресс-секретарь.

На сайте авиакомпании уточняется, что перевозчик имеет действующий сертификат эксплуатанта и продолжает выполнять полеты на самолетах типа Embraer-190 и Як-42. Флот "Саратовских авиалиний" состоит из шести Як-42, четырех Ан-148 и двух Embraer-190.

Внеплановая проверка "Саратовских авиалиний" и аэропорта Домодедово была инициирована после авиакатастрофы в начале февраля. Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из Домодедово, обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа, все они погибли.