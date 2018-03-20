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Источник: система tax free 1 апреля заработает во всех городах ЧМ-2018

Экономика и бизнес
20 марта, 16:28 дата обновления: 20 марта, 17:09 UTC+3

Однако собеседник агентства отметил, что система будет работать на бумажных носителях, в электронной форме - только с 1 октября

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Система tax free 1 апреля заработает в аэропортах всех российских городов, принимающих Чемпионат мира по футболу, сообщил ТАСС источник в экономическом блоке правительства.

"Должна заработать во всех городах с 1 апреля, но на бумажных носителях. В электронной форме, как и планировалось, - с 1 октября 2018 года", - сказал собеседник агентства.

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Система tax free заработает в пилотном режиме в шести аэропортах РФ

Как заявил 20 марта замглавы Федеральной таможенной службы Тимур Максимов, система tax free заработает во всех городах - участниках чемпионата до его начала.

Как рассказали ТАСС в Минпромторге, в соответствии с поручением правительства министерство должно до 3 апреля внести проект нормативного акта, предусматривающего запуск проекта в пилотном режиме в городах, принимающих ЧМ-2018. Система заработает после утверждения соответствующего акта в установленном порядке.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В феврале председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запуске системы tax free в пилотном режиме в шести аэропортах страны - во всех авиаузлах Москвы, в Санкт-Петербурге и Сочи. Согласно постановлению, размещенному на сайте правительства, документ вступает в силу со дня официального опубликования, при этом пилотный режим продлится до 31 декабря 2018 года.

В ноябре 2017 года президент Владимир Путин одобрил введение системы tax free в России. Проект был запущен с января 2018 года. При этом документооборот в электронной форме (между всеми ритейлером, оператором системы, Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой и покупателем) заработает только с октября 2018 года.

Новая система позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

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