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"Транснефть" и владельцы греческого танкера Delta Pioneer подписали мировое соглашение

Экономика и бизнес
20 марта, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В ноябре 2016 года танкер при швартовке в порту Приморск значительно повредил причал

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. "Транснефть" подписала мировое соглашение с собственниками греческого танкера Delta Pioneer, в ноябре 2016 года повредившего причал в порту Приморска, сообщил ТАСС официальный представитель трубопроводной монополии Игорь Демин.

"Вчера мы подписали два мировых соглашения с оператором, чей танкер разрушил причал в Приморске", - сказал он. Стороны ожидали, что суд во вторник утвердит мировые соглашения, но "Роснефтефлот", выступающий третьей стороной, заявил в суде, что они не успели ознакомиться с текстами и попросили о переносе заседания.

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Демин отметил, что пока суд не утвердил текст мирового соглашения, его подробности не раскрываются.

"Но мы не видим никаких препятствий, чтобы оно было утверждено на следующем заседании суда 23 марта", - сказал он.

В ноябре 2016 года танкер Delta Pioneer (флаг Греции, порт приписки - Пирей), принадлежащий компании Pontoros Special Maritime Enterprise, при швартовке значительно повредил причал в порту Приморск. В декабре того же года "Транснефть" подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области против владельцев танкера на сумму 3,4 млрд рублей.

"Транснефть - порт Приморск" включает в себя резервуарный парк, две наливные насосные станции, 4 грузовых причала общей протяженностью 1 тыс. 350 м, позволяющие принимать и обрабатывать одновременно четыре танкера дедвейтом 90-150 тыс. тонн и осадкой до 15,5 м.

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