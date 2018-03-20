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Сбербанк не увидел изменений в отношениях с инвесторами из-за ситуации с Великобританией

Экономика и бизнес
20 марта, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Герман Греф отметил, что с момента обострения отношений между Британией и РФ прошло мало времени

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сбербанк не ощутил каких-либо изменений в поведении иностранных инвесторов в связи с обострением отношений между Россией и Великобританией. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.

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"Тяжело это комментировать, пока мы этого не чувствуем, мало времени прошло. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Греф, отвечая на вопрос о поведении иностранных инвесторов в связи с последними событиями в отношениях между Россией и Великобританией.

4 марта в английском Солсбери осужденный за шпионаж экс- полковника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких- либо доказательств не представили. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ на действия Лондона российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.

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