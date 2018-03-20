Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин будет ждать хорошей конъюнктуры для второго размещения евробондов

Экономика и бизнес
20 марта, 17:29 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС 20, марта. /ТАСС

Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак отказался прогнозировать, когда конъюнктура финансового рынка может стать подходящей для размещения суверенных бумаг

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Минфин РФ будет ждать хорошей конъюнктуры финансового рынка для нового размещения суверенных бумаг, в ходе первого размещения, 16 марта, она была "смешанная". Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"В силу разных обстоятельств мы вынуждены были выйти на рынок именно в марте. Конъюнктура была смешанная, поэтому будем ждать (для второго размещения евробондов РФ - прим. ред.) хорошей конъюнктуры. Когда это случится - год длинный, он только начался", - прокомментировал он возможность второго размещения евробондов.

При этом Сторчак не исключает, что новый выпуск евробондов в 2018 году может быть номинирован в евро.

Ранее сегодня заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что размещение нового выпуска евробондов РФ в марте 2018 года маловероятно.

Минфин 16 марта выкупил бумаги "Россия-30" номиналом $5,79 млрд без учета амортизации ($2,75 млрд с ее учетом) по цене 112,84% к номиналу. В денежном выражении объем сделки составил $3,2 млрд. В тот же день РФ разместила новые 11-летние бумаги "Россия-29" на сумму $1,5 млрд и дополнительный транш "Россия-47" объемом $2,5 млрд.

После этих операций у Минфина остается возможность разместить в текущем году бумаги еще на $3 млрд ($0,8 млрд - в рамках выкупа старых еврооблигаций и $2,2 млрд - в виде новых займов).

Министр финансов РФ Антон Силуанов в день подведения итогов размещения отмечал, что ведомство сохраняет за собой возможность выхода на международные рынки капитала в течение текущего года с долговыми инструментами с другими сроками погашения и, возможно, номинированными в других валютах.

В бюджете РФ на 2018 год предусмотрены внешние заимствования общим объемом $7 млрд, из них $4 млрд приходится на обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram
5
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
6
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов