Украина взыскала с "Газпрома" около $3,8 млн по штрафу за "монополизм"

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Украина взыскала около 100 млн гривен с российского "Газпрома" за счет активов компании в стране по делу о штрафе за якобы имевшее место нарушение украинского антимонопольного законодательства.

Об этом сообщил во вторник министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы уже взыскали часть средств - это все, что фактически было у "Газпрома" на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн гривен", - сказал министр. Петренко сообщил, что его ведомство будет сотрудничать с коллегами по другим судебным решениям, обязывающим российскую сторону осуществить выплаты в пользу Украины, имея в виду итоги разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

"Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры", - сказал глава минюста.

В феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) решил оштрафовать "Газпром" на 85,9 млрд гривен (около $3,26 млрд по текущему курсу) якобы из-за нарушения законодательства о защите конкуренции. Впоследствии комитет насчитал 100% пени на этот штраф. В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании штрафа и пени с "Газпрома" в сумме 172 млрд гривен (около $6,53 млрд). В последующем апелляционные жалобы "Газпрома" не были удовлетворены в украинских судах высших инстанций.

В октябре 2017 года Петренко сообщал, что Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство АМКУ и исполнительной службы минюста, изменив способ исполнения судебного решения о взыскании штрафа с "Газпрома". Министр пояснил, что если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках, то теперь эта мера распространяется на все имущество должника.

Украина на своей территории прибегла к аресту активов, долю в которых имеет "Газпром". По информации кабмина Украины, это касалось описи и ареста имущества в компании "Газтранзит", "Газпром сбыт Украина", "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ". В частности, акции "Газпрома" в "Газтранзите" были оценены в 630,75 млн гривен (почти $24 млн), которые Киев планирует продать на открытых торгах.