Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ивановский завод "Автокран" начал поставки техники в Армению и Грузию

Экономика и бизнес
20 марта, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Предприятие планирует также освоить рынок стран СНГ, Кубы и Вьетнама

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ивановский машиностроительный завод "Автокран" начал поставки техники за рубеж. Первые машины отгрузили в Армению и Грузию, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Ивановской области.

Завод запланировал к 2020 году начать поставлять на экспорт 30% произведенной продукции. В начале марта министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время посещения предприятия обещал оказать поддержку по продвижению продукции марки "Ивановец" на внешние рынки и призвал активно использовать меры поддержки, которые действуют на федеральном и региональном уровнях.

"Автокран грузоподъемностью 25 тонн на шасси "КамАЗ-65115" производства ивановского машиностроительного завода отгружен по экспортному контракту в Армению. Также в рамках новой экспортной стратегии предприятия еще одна единица техники отправлена в Грузию", - сказали там.

В прошлом году "Автокран" произвел 365 единиц техники, планы на 2018 год - 600 единиц, на 2019 год - 890. По словам председателя совета директоров "Автокрана" Игоря Кульгана, предприятие планирует сначала освоить рынок стран СНГ, затем Кубы и Вьетнама.

Завод "Автокран", построенный в 1954 году, был одним из ведущих отечественных производителей автомобильных кранов. В 2015 году завод приостановил работу из-за финансовых трудностей и простаивал почти год, затем его признали банкротом. Из-за финансовых трудностей более чем 1 тыс. сотрудников завода не получили зарплаты. На экс-гендиректора завода возбудили уголовное дело за сокрытие денежных средств, с которых должны были уплачиваться налоги.

В мае 2017 года завод восстановил производство. Это произошло после достижения на Петербургском экономическом форуме в 2016 году договоренностей о создании схемы финансового оздоровления предприятия между властями региона и Сбербанком. Около 900 работников завода перевели на новое предприятие, созданное на базе обанкротившегося - Ивановский машиностроительный завод "Автокран". Новые инвесторы предприятия приняли на себя обязательства по выплате накопленных долгов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ивановская область
Страны
Куба Грузия Россия Армения Вьетнам
Персоны
Мантуров, Денис Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
Telegram обязали раскрыть данные пользователей в течение 15 суток
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств по делу Скрипаля
7
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов