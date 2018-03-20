Ивановский завод "Автокран" начал поставки техники в Армению и Грузию

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ивановский машиностроительный завод "Автокран" начал поставки техники за рубеж. Первые машины отгрузили в Армению и Грузию, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Ивановской области.

Завод запланировал к 2020 году начать поставлять на экспорт 30% произведенной продукции. В начале марта министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время посещения предприятия обещал оказать поддержку по продвижению продукции марки "Ивановец" на внешние рынки и призвал активно использовать меры поддержки, которые действуют на федеральном и региональном уровнях.

"Автокран грузоподъемностью 25 тонн на шасси "КамАЗ-65115" производства ивановского машиностроительного завода отгружен по экспортному контракту в Армению. Также в рамках новой экспортной стратегии предприятия еще одна единица техники отправлена в Грузию", - сказали там.

В прошлом году "Автокран" произвел 365 единиц техники, планы на 2018 год - 600 единиц, на 2019 год - 890. По словам председателя совета директоров "Автокрана" Игоря Кульгана, предприятие планирует сначала освоить рынок стран СНГ, затем Кубы и Вьетнама.

Завод "Автокран", построенный в 1954 году, был одним из ведущих отечественных производителей автомобильных кранов. В 2015 году завод приостановил работу из-за финансовых трудностей и простаивал почти год, затем его признали банкротом. Из-за финансовых трудностей более чем 1 тыс. сотрудников завода не получили зарплаты. На экс-гендиректора завода возбудили уголовное дело за сокрытие денежных средств, с которых должны были уплачиваться налоги.

В мае 2017 года завод восстановил производство. Это произошло после достижения на Петербургском экономическом форуме в 2016 году договоренностей о создании схемы финансового оздоровления предприятия между властями региона и Сбербанком. Около 900 работников завода перевели на новое предприятие, созданное на базе обанкротившегося - Ивановский машиностроительный завод "Автокран". Новые инвесторы предприятия приняли на себя обязательства по выплате накопленных долгов.