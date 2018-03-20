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Завод в Ростове перестанет ремонтировать самолеты после завершения заказа для авиации ФСБ

Экономика и бизнес
20 марта, 20:30 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, марта. /ТАСС

На предприятии работают около 800 человек

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Ростовский завод гражданской авиации № 412 (РГЗА-412), который расположен на территории закрытого старого аэропорта, перестанет ремонтировать самолеты после завершения заказа для управления авиации Федеральной службы безопасности РФ. Последнее воздушное судно планируют сдать в июле, сообщил ТАСС Сергей Сапотницкий - генеральный директор ООО "Группа Агроком", которое является собственником завода.

"В настоящее время на территории завода находятся пять самолетов, в том числе три АН-26, которые ремонтируются по заказу ФГКУ "Управление авиации Федеральной службы безопасности РФ". Ремонт одного воздушного лайнера уже завершен, следующий будет готов в мае, последний планируют сдать в июле. С окончанием ремонта последнего из находящихся на предприятии АН-26, "самолетное направление" на заводе будет закрыто", - пояснил он.

По его словам, предприятие не сможет отправить отремонтированные самолеты заказчикам, так как взлетно-посадочную полосу старого аэропорта Ростова-на-Дону с 1 марта полностью вывели из эксплуатации. "Выходом из сложившейся ситуации может стать получение разрешения на разовое использование взлетно-посадочной полосы старого аэропорта", - добавил Сапотницкий.

Сейчас на заводе работают более 800 сотрудников, все они узкие специалисты. После того, как завод перестанет ремонтировать самолеты и будет осуществлять только ремонт двигателей, по словам гендиректора "Группы Агроком", "в производственный процесс будет вовлечена одна треть работников РЗГА".

"Руководство предприятия делает все возможное для сохранения предприятия и его уникального коллектива. Ранее руководство обратилось к областным властям с просьбой продлить эксплуатацию старого ростовского аэродрома", - говорит он.

Ростовский завод гражданской авиации № 412 занимается капитальным ремонтом и периодическим техническим обслуживанием самолетов, а также продажей, покупкой самолетов и авиадвигателей. Предприятие использовало взлетно-посадочную полосу ростовского аэропорта, закрытого после ввода в эксплуатацию нового аэропортового комплекса Платов.

Новые площадки для авиазавода

Как сообщал ранее председатель совета директоров "Группы Агроком" Иван Саввиди, мощности завода могут перевести из старого ростовского аэропорта на территорию открывшегося 7 декабря аэропорта Платов в случае организации ремонта самолетов Sukhoi Superjet 100. По его словам, "это должны быть правительственные решения, не решение нашего уровня".

По его словам, также рассматривается вариант переноса мощностей предприятия в город Батайск, где планируют создание вертолетного кластера. Там завод может начать заниматься обслуживанием малой авиации. По словам Саввиди, окончательное решение вопроса еще не найдено.

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