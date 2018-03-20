Ространснадзор проводит внеплановые проверки всех авиакомпаний, эксплуатирующих Ан-148

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ространснадзор проводит внеплановые проверки всех авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Ан-148, говорится в сообщении ведомства.

"По итогам проверки авиакомпании "Саратовские авиалинии" в настоящее время Ространснадзором проводятся внеплановые проверки в других авиакомпаниях, эксплуатирующих АН-148, на предмет соблюдения установленных норм летной годности воздушных судов. По итогам проверок будет принято решение в рамках полномочий Ространснадзора", - отмечается в сообщении.

Ведомство выдало инспекторское предписание о приостановке полетов на всех типах воздушных судов, эксплуатируемых "Саратовскими авиалиниями", на которых были выявлены нарушения. Приостановка полетов будет действовать до проведения оценки факторов риска и принятия соответствующих действий для устранения выявленных рисков в целях поддержания приемлемого уровня безопасности, уточняет пресс-служба ведомства.

Ранее во вторник Росавиация направила директиву в авиакомпанию "Саратовские авиалинии" о приостановке полетов на всех самолетах модели Ан-148. Всего авиакомпании эксплуатируют 15 самолетов такого типа, из них четыре используются "Саратовскими авиалиниями".