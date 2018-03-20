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Ространснадзор проводит внеплановые проверки всех авиакомпаний, эксплуатирующих Ан-148

Экономика и бизнес
20 марта, 19:53 UTC+3

Ведомство выдало инспекторское предписание о приостановке полетов на всех типах воздушных судов, эксплуатируемых "Саратовскими авиалиниями", на которых были выявлены нарушения

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ространснадзор проводит внеплановые проверки всех авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Ан-148, говорится в сообщении ведомства.

"По итогам проверки авиакомпании "Саратовские авиалинии" в настоящее время Ространснадзором проводятся внеплановые проверки в других авиакомпаниях, эксплуатирующих АН-148, на предмет соблюдения установленных норм летной годности воздушных судов. По итогам проверок будет принято решение в рамках полномочий Ространснадзора", - отмечается в сообщении.

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Ведомство выдало инспекторское предписание о приостановке полетов на всех типах воздушных судов, эксплуатируемых "Саратовскими авиалиниями", на которых были выявлены нарушения. Приостановка полетов будет действовать до проведения оценки факторов риска и принятия соответствующих действий для устранения выявленных рисков в целях поддержания приемлемого уровня безопасности, уточняет пресс-служба ведомства.

Ранее во вторник Росавиация направила директиву в авиакомпанию "Саратовские авиалинии" о приостановке полетов на всех самолетах модели Ан-148. Всего авиакомпании эксплуатируют 15 самолетов такого типа, из них четыре используются "Саратовскими авиалиниями".

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