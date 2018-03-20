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Бизнес из КНР планирует организовать в Крыму сборку оборудования для блокчейн-технологий

Экономика и бизнес
20 марта, 20:28 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 20, марта. /ТАСС

Представитель региона при президенте РФ отметил, что сборка может проходить на базе одного из создаваемых в республике технопарков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Крыма планируют в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в апреле подписать меморандум о сотрудничестве с инвесторами из Китая, которые изучают полуостров как место для организации сборки оборудования для блокчейн-технологий. Об этом во вторник сообщил вице-премьер региона - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе заседания оргкомитета форума.

"На нас выходят китайские инвесторы, работающие в сфере блокчейн-технологий, в распоряжении которых находятся значительные средства. В качестве первого пилотного проекта они хотят подписать соглашение о сборке здесь оборудования для блокчейн-технологий. Это высокотехнологичное электронное оборудование, которое они могли бы собирать, используя условия крымской свободной экономической зоны", - привели слова Мурадова в пресс-службе фонда "ЯМЭФ".

По его словам, сборку такого оборудования можно организовать на базе одного из создаваемых в регионе технопарков. "У нас индустриальные парки уже запланированы, и вскоре мы должны перейти к их созданию", - сказал Мурадов.

В ходе заседания оргкомитета ЯМЭФ он предложил предусмотреть подписание на полях форума "международных документов о реализации данных проектов", сообщили в пресс-службе. "Это мог бы быть меморандум о сотрудничестве [с китайскими инвесторами] в области блокчейн-технологий", - сказал Мурадов, добавив, что считает это направление сотрудничества важным и перспективным.

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проходит в Крыму с 2015 года. Предыдущий Ялтинский форум, который проходил 19-21 апреля 2017 года, посетили более 2,2 тыс. участников из 46 стран. В рамках форума удалось подписать соглашения на общую сумму более 100 млрд рублей.

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