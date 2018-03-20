Замглавы Минфина считает, что криптовалюты не угрожают мировой финстабильности

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Криптовалюты не представляют угрозы для мировой финансовой стабильности из- за незначительной доли в расчетах, высказал мнение журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20.

"На текущий момент доля криптовалют в расчетах крайне мала, и одного процента нет с точки зрения глобальных платежей. Поэтому, конечно, с точки зрения финансовой стабильности никаких угроз нет", - отметил Сторчак. Он подчеркнул, что повестка встречи G20, которая прошла 19-20 марта в Буэнос-Айресе, была "пронизана вопросами криптоактивов".

Особенность аргентинской повестки

"Нужно отметить единодушие "двадцатки" в вопросах превращения объектов инфраструктуры в класс финансовых активов, пригодных для инвестиций со стороны институциональных инвесторов. В общем, эта тематика удалась, ее дружно поддержали все, так как у всех есть проблемы, как подтащить частный сектор к тому, чтобы он активнее участвовал в строительстве дорог, тоннелей, морских портов и так далее", - сказал Сторчак.

По его словам, особенность аргентинской повестки G20 (в этом году председателем "двадцатки" является Аргентина - прим. ТАСС) в том, что она продолжает повестку, начатую под председательством других стран, в частности, России.

"Мы говорили о прямых инвестициях, так же как Китай и Австралия. Сейчас, правда, от достаточно общего пришли к более конкретным понятиям, сузили понятие до "объектов экономической инфраструктуры", так как есть объекты социальной, финансовой инфраструктуры и так далее", - отметил Сторчак.

Саммит G20

Встреча министров финансов и глав Центробанков G20 проходит 19-20 марта в Буэнос-Айресе в рамках подготовки к саммиту "двадцатки", который пройдет в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря. В этом году председателем G20 является Аргентина.

В ходе мартовской встречи министры финансов 22 стран и 17 руководителей Центробанков G20 традиционно обсудили ключевые вопросы мировой экономики, сделав акцент на таких темах, как привлечение частных инвестиций в инфраструктуру, вопросах информационной безопасности, контроля за криптовалютами и развития цифровых финансовых технологий.