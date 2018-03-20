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Пул условных валютных резервов БРИКС может быть протестирован в 2018 г.

Экономика и бизнес
20 марта, 21:47 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 20, марта. /ТАСС

Цель такого пула заключается во взаимном предоставлении центральными банками стран БРИКС денежных средств в долларах США в случае возникновения проблем с долларовой ликвидностью

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Пул условных валютных резервов стран БРИКС может быть протестирован в 2018 году, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20.

"Готовимся к первому тестированию в этом году", - сказала Юдаева, отвечая на соответствующий вопрос.

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Цель функционирования пула условных валютных резервов заключается во взаимном предоставлении центральными банками стран БРИКС денежных средств в долларах США в случае возникновения проблем с долларовой ликвидностью. Соглашение о создании пула было подписано 15 июля 2014 года в рамках саммита БРИКС в Бразилии. Объем пула составил $100 млрд, из которых $41 млрд вносит Китай; Россия, Индия и Бразилия вносят по $18 млрд, Южная Африка - $5 млрд.

Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак ранее сообщал, что цель создания пула - оперативное реагирование на резкие колебания валютных рынков и страховка на случай дефицита долларовой ликвидности.

При этом сам пул, по словам Сторчака, должен был быть "виртуальным": центробанки стран БРИКС договариваются не о выделении средств в отдельный фонд, а о создании юридической среды, в рамках которой деньги оставались бы в валютных резервах стран-участниц. В случае необходимости средства из пула могут быть предоставлены в рамках валютной торгово-обменной операции для оказания помощи государствам- участникам или предотвращения кризиса ликвидности.

Встреча министров финансов и глав ЦБ проходит 19-20 марта в Буэнос-Айресе в рамках подготовки к проведению саммита "Большой двадцатки", который пройдет в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря. В этом году председателем G20 является Аргентина.

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