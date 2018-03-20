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Первый зампред ЦБ высказалась за единый подход к регулированию криптовалют

Экономика и бизнес
20 марта, 21:46 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 20, марта. /ТАСС

Как подчеркнула Ксения Юдаева, это позволит избежать регуляторного арбитража

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Первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева

Первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева

© Александр Щербак/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Единый международный подход к регулированию криптовалют позволит избежать регуляторного арбитража (попытка извлечь прибыль из разницы в регулировании разных юрисдикций - ТАСС). Такое мнение высказала журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20.

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"В настоящее время международных принципов регулирования не существует, и обсуждается необходимость их разработки. Россия поддерживает позицию, что в этом вопросе нужен международный подход, который позволит избежать регуляторного арбитража", - заявила Юдаева.

Она отметила, что в рамках встречи G20 была очень оживленная дискуссия по криптоактивам.

"При том, что пока этот вопрос не является вопросом финансовой стабильности (хотя некоторые выступавшие считают, что ситуация может быстро измениться), все признали, что он несет другие риски: защита прав потребителей и инвесторов, уход от налогов и отмывание доходов. Поэтому все выступили за продолжение мониторинга ситуации", - сказала Юдаева.

При этом первый зампред ЦБ отметила, что в рамках встречи подчеркивалось, что криптоактивы не являются валютами в общепринятом смысле слова, не несут стандартных функций валют.

"В частности, как расчетное средство они в сотни раз менее эффективны, чем традиционные платежные системы, и являются ненадежным активом с точки зрения сохранения стоимости", - отметила Юдаева.

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Она подчеркнула, что регулированию также должны быть подвержены некоторые финансовые инновации, базирующиеся на новых технологиях. "При этом сами технологии имеют большой потенциал с точки зрения повышения эффективности и могут использоваться не только на финансовых рынках. Поэтому нужно способствовать их развитию", - сказала Юдаева.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что министры финансов и главы Центробанков стран "Большой двадцатки" обеспокоены рисками для глобальной финансовой стабильности, которые могут создать криптовалюты, и намерены предложить возможные меры по международному регулированию их рынка.

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Юдаева, Ксения Валентиновна
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