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Арбитражный суд Татарстана признал банкротом одного из акционеров Татфондбанка

Экономика и бизнес
20 марта, 21:36 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 20, марта. /ТАСС

Банк подал иск о банкротстве к ООО "Новая нефтехимия" в августе 2017 года

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КАЗАНЬ, 20 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО "Новая нефтехимия", которое владело долей в размере свыше 20% в уставном капитале обанкротившегося Татфондбанка, следует из материалов суда.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - отмечается в материалах.

Татфондбанк подал иск о банкротстве к "Новой нефтехимии" 24 августа 2017 года, сумма требований составила 161,5 млн рублей. Затем 19 октября прошлого года Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении "Новой нефтехимии" процедуру наблюдения, включив эту выше сумму в состав третьей очереди реестра требований кредиторов должника.

По данным списка аффилированных лиц Татфондбанка на 31 марта 2017 года, "Новая нефтехимия" контролирует 20,24% уставного капитала банка. По данным СПАРК, ООО "Новая нефтехимия" зарегистрирована в Татарстане в 2008 году, основной вид деятельности компании - вложения в ценные бумаги. "Новая нефтехимия" на 72,1% принадлежит кипрской компании "Панмир Сервисез Лимитед", еще 17,9% владеет ООО "Траверз Компани" (Татарстан), а также доля в 9,9% принадлежит ООО "Газовик" (Татарстан). Выручка компании в 2016 году составила 4,8 млрд рублей, чистый убыток - 3,3 млрд рублей.

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка 3 марта 2017 года. Согласно данным отчетности, на 1 февраля 2017 года Татфондбанк по величине активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. По оценкам Банка России отрицательный капитал Татфондбанка составил 118,3 млрд рублей.

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