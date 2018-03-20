Uber обжалует решение египетского суда на запрет деятельности компании в стране

КАИР, 20 марта. /ТАСС/. Онлайн-сервис по заказу такси Uber обжалует принятое в среду административным судом Египта решение о запрете его деятельности в стране. Об этом, как передает новостной портал Al Youm Al Sabia, заявил генеральный директор компании в АРЕ Абдель Латыф Вакед.

"Мы намерены подать апелляцию и продолжим предоставлять свои услуги в Египте, поскольку сегодняшнее решение не означает прекращения деятельности Uber в стране, - указал он. - В то же время мы уважаем решения египетской судебной власти и поэтому не можем подробно комментировать судебные разбирательства, которые все еще находятся в стадии рассмотрения".

Вердикт административного суда, в частности, обязал правительство страны прекратить лицензирование не только Uber, но и его ближневосточного конкурента Careem. Судебное постановление, на обжалование которого у компаний есть два месяца, было принято на основании иска, поданного в феврале 2017 года группой водителей традиционного такси. В своей жалобе они называют их деятельность противоречащей закону о дорожном движении, считая нелегитимным эксплуатацию перевозчиками автомобилей без соответствующей лицензии для предоставления коммерческих услуг такого рода. Представители Careem информировали, что еще не получали уведомлений о запрете и также продолжают представлять услуги клиентам.

Uber и базирующийся в Дубае Careem, который работает в 14 странах Ближнего Востока, начали осваивать египетский рынок еще в 2014 году. С их приходом многие официальные таксисты, которые вынуждены платить большие сборы за эксплуатацию транспортных средств, лишились немалой части своего заработка. В прошлом они неоднократно устраивали протесты с требованием закрыть своих онлайн-конкурентов.

Между тем, как указал гендиректор Uber, его компания является одним из крупнейших участников развития национальной экономики АРЕ и обеспечила работой только в 2017 году более 150 тыс. египтян. По словам Вакеда, возглавляемая им структура на постоянной основе взаимодействует с властями и готова сотрудничать со всеми перевозчиками, в том числе со службами официального такси, для совместного развития этого сектора.