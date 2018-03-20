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Суд восстановил долг Татфондбанка перед подрядчиком стадиона "Самара-Арена"

Экономика и бизнес
20 марта, 22:23 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 20, марта. /ТАСС

Банковскую операцию по списанию с расчетного счета ООО "ПСО "Казань" 100 млн рублей признали недействительной

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КАЗАНЬ, 20 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана признал недействительным списание 100 млн рублей со счета ПСО "Казань" (компания является генеральным подрядчиком строительства стадиона "Самара-Арена") в обанкротившемся Татфондбанке. Об этом сообщается во вторник на сайте конкурсного управляющего банка - Госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

"Конкурсным управляющим банком 7 августа 2017 года подано заявление о признании недействительной сделкой банковскую операцию, совершенную 21 декабря 2016 года, по списанию с расчетного счета ООО "ПСО "Казань", открытого в банке, денежных средств в сумме 100 млн рублей в счет погашения задолженности по договору кредитной линии. Определением Арбитражного суда Республики Татарстан банковская операция признана недействительной, применены последствия ее недействительности в виде восстановления задолженности банка перед ПСО "Казань", - говорится в сообщении.

Производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань" - генеральный подрядчик строительства стадиона "Самара-Арена", который возводится к чемпионату мира по футболу. ПСО "Казань" занималось строительством крупных объектов к Универсиаде в Казани, созданием Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, транспортных развязок, объектов для нефтяных компаний.

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка 3 марта 2017 года. Согласно данным отчетности, на 1 февраля 2017 года Татфондбанк по величине активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. По оценкам Банка России отрицательный капитал Татфондбанка составил 118,3 млрд рублей.

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