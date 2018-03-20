США выступают против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Иностранные компании, работающие в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2" могут попасть под санкции США в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Компании, работающие в российском секторе", связанном со строительством магистральных трубопроводов между Россией и другими странами, "могут [таким образом] подвергнуться санкциям в соответствии с CAATSA", отметила она, отвечая на вопрос, может ли проект "Северный поток - 2" подпасть под рестрикции со стороны Вашингтона.