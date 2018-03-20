Министры финансов и глав ЦБ G20 обсудили вопросы криптоактивов и борьбу с протекционизмом

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /Корр. ТАСС Рита Шпилевская, Дарья Карамышева/. В итоговое коммюнике встречи министров финансов и глав центробанков стран G20, завершившейся во вторник в Буэнос-Айресе, помимо традиционных пунктов - ситуации в глобальной экономике, борьбы с терроризмом, вошел пункт, посвященный мировой ситуации с криптоактивами, которые, по сути, и стали центром обсуждения G20.

Вопрос борьбы с протекционизмом не вошел в итоговый документ форума, но, по словам участников, обсуждался в спокойной обстановке вопреки ожиданиям "выяснения отношений" на фоне заявлений США о вводе новых пошлин на сталь.

"Получилось, что вся повестка "G20" пронизана вопросами криптовалют или точнее криптоактивов. Попытка включить в текст (коммюнике - прим. ТАСС) ссылку на то, что это криптовалюты, не удалась, поэтому везде будет термин cryptoassets (криптоактивы). И получилось так, что налоги, финансовое регулирование, антитеррор, вопросы будущего труда, все эти темы рассматривались так или иначе с точки зрения цифровизации", - сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, который возглавил российскую делегацию от Минфина РФ .

Криптоактивы и цифровизация

В итоговом коммюнике форума указано, что страны G20 отметили необходимость мониторинга ситуации с криптоактивами, которые пока не являются угрозой для мировой финансовой стабильности. В то же время многие страны G20 поддержали необходимость выработки общих принципов регулирования. При этом было подчеркнуто, что криптоактивы не являются валютами в общепринятом смысле слова, не несут стандартных функций валют и не являются надежным активом с точки зрения сохранения стоимости.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева также отметила, что дискуссия по криптоактивам "была очень оживленной". "Притом, что пока этот вопрос не является вопросом финансовой стабильности (хотя некоторые выступавшие считают, что ситуация может быстро измениться), все признали, что он несет другие риски: защита прав потребителей и инвесторов, уход от налогов и отмывание доходов. Поэтому все выступили за продолжение мониторинга ситуации, многие страны поддержали необходимость выработки общих принципов регулирования для того, чтобы избежать регуляторного арбитража", - отметила она.

В документе также отмечается, что в отношении криптоактивов необходимо внедрить стандарты FATF (межправительственная организация по выработке мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам) .

"Мы обязуемся применять стандарты FATF в той части, в какой они применимы к криптоактивам, а также предлагаем FATF рассмотреть эти стандарты и призываем FATF способствовать их глобальному применению", - отмечается в коммюнике.

Финансовая "двадцатка" может уже в июле представить первые предложения по регулированию сегмента криптоактивов. Об этом в ходе итоговой конференции сообщил глава минфина Аргентины Николас Духовне.

Протекционизм "без драки"

Пункт борьбы с протекционизмом не вошел в коммюнике встречи в Буэнос-Айресе. Глава минфина Аргентины Николас Духовне отметил, что обсуждая данную тему, участники встречи не касались конкретных мер, а говорили о продолжении внедрения подходов, поддержаных на прошлом саммите G20. Участники заседания этой "двадцатки" в прошлом году в Гамбурге до последнего момента не могли гарантировать включение пункта по борьбе с протекционизмом в коммюнике из-за позиции президента США Дональда Трампа.

Глава США неоднократно грозился ввести ввозные пошлины на сталь и машины, произведенные в Мексике. В конечном итоге лидеры G20 договорились отказаться от протекционизма, признав при этом роль защитных мер в торговле и верховенство норм Всемирной торговой организации (ВТО) в определении принципов международной торговли.

Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак также отметил, что вопрос борьбы с протекционизмом обсуждался в спокойном рабочем режиме, несмотря на то, что участники ожидали "выяснения отношений" на фоне заявлений США о вводе новых пошлин на сталь.

"Вопрос протекционизма лишь проскальзывал, судя по всему эти вопросы обсуждают в других местах заинтересованные стороны. Здесь на всех уровнях и на драфтинге тема прошла спокойно, хотя ожидания были большие, что будет драка, выяснение отношений. Нет, этого не случилось", - сказал замминистра.

Финансирование инфраструктуры

Одной и заметных тем встречи стала тема финансирования инфраструктуры, которая традиционно обсуждается на каждом саммите. В этот раз пункт вошел в итоговое коммюнике, где сообщается, что принято решение о разработке дорожной карты по превращению инфраструктуры в финансовый актив.

"Нужно отметить единодушие "Двадцатки" в вопросах превращение объектов инфраструктуры в класс финансовых активов, пригодных для инвестиций со стороны институциональных инвесторов. В общем эта тематика удалась, ее дружно поддержали все, так как у всех есть проблемы, как подтащить частный сектор к тому, чтобы он активнее участвовал в строительстве дорог, тоннелей, морских портов и так далее", - сообщил журналистам Сторчак.

По его словам, особенность аргентинской повестки G20 в том, что она продолжает повестку, начатую под председательством других стран, и особенно председательств России. "Мы говорили о прямых инвестициях, также как Китай и Австралия. Сейчас правда от достаточно общего пришли к более конкретным понятиям, сузили понятие до "объектов экономической инфраструктуры", так как есть объекты социальной, финансовой инфраструктуры и так далее", - дополнил Сторчак.

Традиционные вопросы и повестка БРИКС

Ситуация в глобальной экономике, как всегда, стала одной из тем обсуждения G20.

"Участники "Группы 20" разделяют мнение о том, что практически во всех странах наблюдается экономический рост. Безработица во многих странах на низком уровне, и инфляция в крупнейших странах мира все еще достаточно низкая. Несмотря на столь благоприятную ситуацию, есть целый ряд уязвимостей. В финансовой сфере это большой накопленный долг, в том числе валютные долги компаний из стран с формирующимися рынками, в нефинансовой сфере многие отметили риски, связанные с отходом от политики открытости и поворотом к внутренне ориентированной политике", - прокомментировала итоги встречи Ксения Юдаева.

Сергей Сторчак также отметил, что в этом году особенно насыщенной была повестка заседания замминистров финансов и заместителей управляющих ЦБ стран БРИКС.

"В этом году председательствует ЮАР. Очень большая повестка дня. Она в этом году разрослась - включает помимо традиционных вопросов, которые мы давно обсуждаем - рейтинговые агентства, сотрудничество в создании перестраховочного механизма. Сейчас вышел вопрос и фонда развития облигационных рынков - формируется", - сказал он.

Страны БРИКС в 2017 году приняли решение создать гарантийный фонд суверенных облигаций объемом $10 млрд. Доля российского участия в этом проекте составит 18% - $1,8 млрд. Предполагается, что Китай станет крупнейшим инвестором фонда. Его доля составит 3,5 млрд долларов. Россия, Бразилия и Индия вложат по 1,8 млрд долларов, а остальные средства поступят из ЮАР.

Саммит G20

Встреча министров финансов и глав ЦБ проходит 19-20 марта в Буэнос-Айресе в рамках подготовки к проведению саммита "Большой двадцатки", который пройдет в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря. В этом году председателем G20 является Аргентина.

В рамках текущей встречи министры финансов 22 стран и 17 руководителей центральных банков "Большой двадцатки" (G20) традиционно обсудили ключевые вопросы мировой экономики, сделав акцент на таких темах как привлечение частных инвестиций в инфраструктуру, а также на вопросах информационной безопасности, контроля за криптовалютами и развития цифровых финансовых технологий.