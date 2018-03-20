Минфин США ожидает от Трампа быстрого решения, каких стран не коснется повышение пошлины

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Минфин США ожидает, что президент страны Дональд Трамп быстро примет решение по списку стран, для которых не будут повышены пошлины на сталь и алюминий. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин на пресс-конференции в рамках саммита G20.

"С рядом стран обсуждаются условия исключения из списка стран, для которых введут пошлины на алюминий и сталь. Мы очень ждем, что президент Трамп примет решение быстро", - отметил он, не назвав конкретные государства.

Глава министерства подчеркнул, что повышение пошлин нельзя назвать протекционизмом. "Это просто более справедливые условия", - сказал он.

8 марта Трамп подписал распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Глава американской администрации уточнил, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом Трамп не исключил, что ряд стран, включая Канаду, Мексику и Австралию, будет освобожден от выплаты таких таможенных сборов. Новое распоряжение главы Белого дома вступает в силу 23 марта, изначально пошлины не будут взиматься с продукции, ввозимой из Канады и Мексики, поскольку Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).