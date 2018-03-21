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Микрофинансовая поддержка МСБ в Пензенской области за год выросла на 43%

Экономика и бизнес
21 марта, 0:03 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 20, марта. /ТАСС

В 2017 году на развитие малого и среднего предпринимательства в регионе направили 7,6 млн рублей

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ПЕНЗА, 20 марта. /ТАСС/. Общая сумма микрозаймов представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) в Пензенской области увеличилась за год на 43%, сообщил во вторник врио министра экономики региона Рауф Чакаев.

"В бюджете региона на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2017 году было предусмотрено 7,6 млн рублей, что позволило привлечь 58,7 млн рублей средств федерального бюджета. В частности, 49 млн рублей направлено на программу микрофинансирования, которая реализуется микрокредитной компанией "Поручитель", что позволяет обеспечить положительную динамику объема выданных микрозаймов. Общая сумма выданных микрозаймов за 2017 год увеличилась на 43% по сравнению с 2016 годом", - сказал Чакаев на заседании штаба по реализации майских указов президента в правительстве Пензенской области.

Компания "Поручитель" занимается представлением поручительств по обязательствам пензенского бизнеса по кредитам перед банками, а также выдачей займов субъектам МСБ. Максимальный размер займа составляет 3 млн рублей на срок до трех лет. Формирование активов компании осуществляется на условиях долевого финансирования с привлечением средств федерального и регионального бюджетов.

По данным министерства экономики Пензенской области, в прошлом году выдали 499 млн рублей в качестве займов, что, в свою очередь, позволило бизнесу привлечь 2,3 млрд рублей кредитных средств на дальнейшее развитие.

Чакаев добавил, что в региональном бюджете 2018 года на поддержку бизнеса предусмотрено 24 млн рублей, что позволит привлечь 40 млн рублей из федерального бюджета. "Данные средства будут направлены на развитие системы микрофинансирования и программы поручительства в виде субсидий предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории моногородов", - сказал он.

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