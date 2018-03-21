Медведев проведет совещание о совершенствовании налоговой системы РФ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду проведет совещание, на котором обсудят совершенствование системы налогообложения.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в мероприятии примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Ольга Голодец и Дмитрий Козак, помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отмечал, что формирование стабильных налоговых условий необходимо для обеспечения прорывного развития страны, достижения более качественного уровня образования и здравоохранения, повышения качества городской среды и инфраструктуры в ближайшие шесть лет.

Как сказал тогда глава государства, "правительству предстоит сформировать новые налоговые условия", которые "должны быть стабильны и зафиксированы на предстоящие годы". В частности, президент в ходе послания заявил, что налог на имущество физических лиц должен быть справедливым и посильным для граждан. Он потребовал уточнить механизм расчета налога, а также пересмотреть кадастровую стоимость имущества, которая не должна превышать рыночную.

По итогам послания Путин утвердил соответствующие поручения кабмину, а затем Медведев во исполнение этих поручений дал указание Минэкономразвития и Минфину до 26 июня подготовить корректировки законодательства по совершенствованию порядка определения кадастровой стоимости недвижимости. К этому же сроку министерства должны обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, уточняющих параметры расчета налога на имущество физических лиц.

Как сообщал журналистам Игорь Шувалов, окончательное решение о настройке налоговой системы РФ будет принято в апреле - мае 2018 года. По его словам, пока прошли предварительные обсуждения "совокупных налоговых решений" между представителями правительства, администрации президента и Государственной думы.