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Госдума рассмотрит проект об ограничении въезда иностранцев, чьи счета в РФ заморожены

Экономика и бизнес
21 марта, 0:13 UTC+3 МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Изменения предлагается внести в статью 26 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ"

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в среду в первом чтении законопроект, которым устанавливается, что иностранцам, чьи счета заморожены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, может быть отказано во въезде в РФ. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре прошлого года группой депутатов.

Изменения предлагается внести в статью 26 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

Как отмечают законодатели, согласно Конституции РФ и положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, "любое ограничение прав и свобод человека должно быть основано на федеральном законе, преследовать социально значимую, законную цель". В этой связи, по их словам, ограничение прав и свобод человека допускается лишь в том случае, если для этого имеются достаточные основания.

"Законопроектом предусматривается возможность вынесения решения о неразрешении въезда иностранному гражданину или лицу без гражданства в РФ, если в отношении него соответствующим компетентным органом вынесено решение о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества, а также приостановлении финансовых операций в рамках законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в пояснительной записке.

Как напомнил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия"), в отношении лиц, которые подозреваются в совершении преступлений, касающихся финансирования терроризма, отмывания денег, в связи с чем их счета замораживаются, в российском законодательстве предусмотрен ряд мер. "Однако такой меры воздействия, как ограничение въезда на территорию РФ, не существовало", - указал он.

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Вяткин, Дмитрий Федорович
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