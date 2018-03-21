Париж потребовал "безоговорочного" освобождения стран ЕС от пошлин на металлы

ТАСС, 21 марта. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр потребовал "безоговорочной" отмены пошлин на сталь и алюминий для стран Евросоюза. С соответствующим заявлением политик выступил во вторник на пресс-конференции после встречи министров финансов и глав центробанков стран "Большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе.

"Давайте говорить ясно: не может быть никаких условий. Мы хотим объяснить нашим американским друзьям, что решение, которое они собираются принять, не годится", - цитирует министра агентство France-Presse. "У нас есть сталелитейная промышленность в Европе, и мы не хотим, чтобы ее ослабили неподобающие и односторонние решения", - указал он.

По словам политика, другие страны стали жертвами конфликта между Вашингтоном и Пекином. "Не мы являемся источником трудностей, вызванных перепроизводством стали", - подчеркнул Ле Мэр, отметив, что "в торговой войне между странами G20 будут только проигравшие".

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Глава американской администрации уточнил, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом Трамп не исключил, что некоторые страны, включая Канаду, Мексику и Австралию, будут освобождены от выплаты таких таможенных сборов. Новое распоряжение главы Белого дома вступает в силу 23 марта.

Еще в ходе своей предвыборной кампании Трамп утверждал, что КНР, продавая продукцию по заниженным ценам, за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон США. Также политик называл Пекин экономическим врагом Вашингтона из-за манипулирования курсом национальной валюты.