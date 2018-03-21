Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Париж потребовал "безоговорочного" освобождения стран ЕС от пошлин на металлы

Экономика и бизнес
21 марта, 1:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что "в торговой войне между странами G20 будут только проигравшие"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 марта. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр потребовал "безоговорочной" отмены пошлин на сталь и алюминий для стран Евросоюза. С соответствующим заявлением политик выступил во вторник на пресс-конференции после встречи министров финансов и глав центробанков стран "Большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе.

"Давайте говорить ясно: не может быть никаких условий. Мы хотим объяснить нашим американским друзьям, что решение, которое они собираются принять, не годится", - цитирует министра агентство France-Presse. "У нас есть сталелитейная промышленность в Европе, и мы не хотим, чтобы ее ослабили неподобающие и односторонние решения", - указал он.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

По словам политика, другие страны стали жертвами конфликта между Вашингтоном и Пекином. "Не мы являемся источником трудностей, вызванных перепроизводством стали", - подчеркнул Ле Мэр, отметив, что "в торговой войне между странами G20 будут только проигравшие".

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Глава американской администрации уточнил, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом Трамп не исключил, что некоторые страны, включая Канаду, Мексику и Австралию, будут освобождены от выплаты таких таможенных сборов. Новое распоряжение главы Белого дома вступает в силу 23 марта.

Еще в ходе своей предвыборной кампании Трамп утверждал, что КНР, продавая продукцию по заниженным ценам, за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон США. Также политик называл Пекин экономическим врагом Вашингтона из-за манипулирования курсом национальной валюты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай Канада Мексика Франция Австралия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
4
Захарова: в Лондоне с делом Скрипаля заигрались, заврались и влипли
5
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
6
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram
7
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов