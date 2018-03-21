На "Полярные авиалинии" завели административное дело за задержку зарплат

ЯКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Якутская авиакомпания "Полярные авиалинии" получила предупреждение за задержку более 13 млн рублей зарплаты. Об этом сообщила в среду пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Проведенной Якутской транспортной прокуратурой проверкой установлено, что 379 работникам АО "Авиакомпания "Полярные авиалинии" заработная плата за декабрь 2017 года в размере более 13 млн рублей была выплачена с нарушением установленного срока", - говорится в сообщении.

В отношении авиакомпании и ее генерального директора возбудили дела об административном правонарушении. Государственная инспекция труда в Республике Саха (Якутия) назначила наказания: компании - в виде предупреждения, а гендиректору - в виде штрафа в 10 тыс. рублей.

Кроме того, "Полярные авиалинии" оштрафовали на 20 тыс. рублей за непредоставление первичных статистических данных.

"Полярные авиалинии" создали в 1997 году. География полетов авиакомпании охватывает практически всю территорию Якутии. Рейсы выполняются в 20 арктических районов, в шести районах перевозчик имеет филиалы. Ежегодно компания перевозит свыше 120 тыс. пассажиров и более 2 тыс. тонн грузов и почты.