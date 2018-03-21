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СМИ: Toyota приостановила испытания беспилотных машин в США

Экономика и бизнес
21 марта, 4:36 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 21, марта. /ТАСС

Такое решение принято после того, как в ходе похожих экспериментов беспилотная машина компании Uber насмерть сбила пешехода

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© AP Photo/Gene J. Puskar

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Японский автогигант Toyota Motor частично приостановил испытания беспилотных автомобилей, которые проводились в США на обычных дорогах в штатах Мичиган и Калифорния. Как сообщило в среду информационное агентство Kyodo, такое решение принято после того, как 18 марта в ходе похожих экспериментов беспилотная машина компании Uber насмерть сбила пешехода в штате Аризона.

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Приостановление испытаний, как было объявлено, связано с необходимостью снять стресс, который после инцидента в Аризоне могут испытывать водители, находящиеся в беспилотных автомобилях для страховки.

Toyota Motor отрабатывает сейчас на дорогах США две системы. Приостановлены испытания первой - это полностью беспилотное автоматическое вождение. Однако продолжается отработка второй, которая призвана брать на себя управление машиной только в экстренных ситуациях.

В настоящее время в США началось расследование инцидента с беспилотной машиной компании Uber. В понедельник газета San Francisco Chronicle со ссылкой на главу полиции штата Аризона утверждала, что сбита была женщина, которая нарушила правила дорожного движения и появилась перед автомобилем слишком неожиданно. Избежать этого инцидента якобы было невозможно.

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