СМИ: Канада и США достигли прогресса в переговорах по NAFTA

ОТТАВА, 21 марта. /ТАСС/. Канада и Соединенные Штаты достигли определенного прогресса в двусторонних переговорах по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом во вторник сообщило агентство Canadian Press со ссылкой на канадского посла в Вашингтоне Дэвида Макнотона.

По словам дипломата, "стороны двигаются вперед" и он "настроен оптимистично" на преодоление существующих разногласий уже "в ближайшее время". В частности, Макнотон отметил, что наметился прогресс в разрешении спорных вопросов, касающихся автомобильной промышленности двух стран, которые были камнем преткновения на прошлых консультациях. Подробностей дипломат не привел.

На прошлой неделе пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре обсудили текущие консультации по изменению условий NAFTA. В ходе беседы, в частности, Трамп "подчеркнул важность скорейшего завершения нынешних переговоров по NAFTA с целью обеспечения работоспособности обрабатывающей промышленности в Соединенных Штатах и в Северной Америке, а также для защиты экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов". Позже Трюдо заявил, что Оттава приветствует решение Вашингтона о скорейшем завершении сделки, но будет отстаивать свои интересы.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. 5 марта в Мехико завершился седьмой раунд трехсторонних консультаций, восьмой состоится в Вашингтоне в ближайшее время, но точных сроков пока не сообщается.