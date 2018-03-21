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Медведев расширил список заказчиков с обязательным участием субъектов МСП в закупках

Экономика и бизнес
21 марта, 7:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Отмечается, что эта мера является следствием снижения пороговых значений годового объема выручки и величины активов, при которых заказчик вправе или обязан осуществлять закупки у субъектов МСП

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении списка заказчиков, которые должны предусматривать обязательное участие субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в закупках. Документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Перечни конкретных заказчиков, в отношении планов закупок которых проводится оценка соответствия требованиям по участию субъектов МСП в закупках, дополнены более чем 600 заказчиками регионального и федерального уровней", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Отмечается, что эта мера является следствием снижения пороговых значений годового объема выручки и величины активов, при которых заказчик вправе или обязан осуществлять закупки у субъектов МСП. Кроме того, распоряжение издано из-за изменениям критериев отнесения к заказчикам, в отношении которых проводится оценка или мониторинг соответствия планов закупки требованиям законодательства об участии субъектов МСП в закупке.

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