ЦБ ввел временную администрацию в ОФК Банк

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Банк России с 21 марта ввел 3-месячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов московского банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК Банк), который занимал 81-е место в российской банковской системе.

Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Центробанк также возложил на Агентство страхования вкладов (АСВ) функции временной администрации кредитной организации сроком на полгода в связи с неустойчивым финансовым положением банка.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ОФК Банка приостановлены. Временная администрация проведет анализ финансового положения банка, сообщил регулятор.

ОФК Банк является участником системы страхования вкладов (ССВ), а введение ЦБ РФ моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Страховые выплаты по вкладам в ОФК Банке начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.