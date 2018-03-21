Казначейство нашло нарушения в использовании бюджета на 736 млрд руб. в 2017 году

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Федеральное казначейство обнаружило нарушения с использованием бюджета в 2017 году на общую сумму 735,9 млрд руб., сообщил глава ведомства Роман Артюхин на коллегии казначейства.

"Наибольшие по сумме - нарушение правил ведения бухгалтерского учета, несоблюдение обязательного предоставления средств бюджета, неэффективное использование, нарушение в сфере закупок, нецелевое использование и нарушения по учету государственного имущества", - перечислил глава Казначейства выявленные нарушения.

При этом Казначейству удалось в 2017 году увеличить объем возвращенных в бюджет средств на 40% почти до 34 млрд рублей, сказал он.

"В прошлом году увеличилась эффективность проведенных проверок. Объем средств, возвращенных в федеральный бюджет по итогам проверок прошлого года, увеличился на 40% и составил 33,9 млрд руб. Из них 25 млрд руб. уплачено в добровольном порядке", - сообщил Артюхин.