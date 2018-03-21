Ростех начал установку "умных светофоров" в Ярославской области

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" приступила к реализации в Ярославской области пилотного проекта по внедрению технологий "Умного города" - до конца марта в Рыбинске установят "умные светофоры", автоматически меняющие режим работы в зависимости от дорожной ситуации, а также 250 энергосберегающих светильников, сообщили в госкорпорации.

Проект за счет собственных инвестиций реализует холдинг "Швабе" (входит в Ростех) при координации НПО "Конверсия" (совместное предприятие Ростеха и Внешэкономбанка). Средства регионального бюджета не привлекали.

"В рамках проекта будет установлено 250 энергосберегающих уличных светильников, часть из них - с дистанционным управлением, позволяющим регулировать освещение в зависимости от времени суток. Также ряд перекрестков города будут оборудованы новыми светофорными объектами, которые автоматически меняют режим работы в зависимости от дорожной ситуации - с помощью датчиков, "вшитых" под дорожное полотно и считывающих автомобильный трафик", - уточняется в пресс-релизе.

Закончить установку оборудования планируется в марте. "Первые эффекты от внедрения "умной" инфраструктуры регион сможет оценить уже в конце 2018 года", - сообщили в госкорпорации.

В дальнейшем опыт Рыбинска могут распространить на регион в целом, включая областную столицу, отмечает директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко.

В мае в Ярославле планируют установить камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД на пяти ключевых объектах дорожной сети города. "Комплексы смогут определять факты нарушений скоростного режима, непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе, проезд на запрещающий сигнал светофора, езду транспортных средств по обочине и выезд на полосу встречного движения", - указывается в сообщении.

Ростех и правительство Ярославской области подписали соглашение о намерениях реализации экосистемного проекта "Умный город" на площадке Петербургского международного экономического форума в июне 2017 года.

Ростех также реализует несколько проектов по внедрению различных технологий "Умного города" сразу в нескольких российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ярославле, Улан-Удэ и других.