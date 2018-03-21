Turkish Airlines оштрафовали в Сочи из-за пассажира с просроченным паспортом

СОЧИ, 21 марта. /ТАСС/. Пограничники оштрафовали авиакомпанию Turkish Airlines за незаконную доставку пассажира в Сочи из Стамбула, сообщили в среду в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"При оформлении на рейс из Стамбула в Сочи, они [сотрудники авиакомпании] допустили на борт пассажира с паспортом, срок действия которого истек. По существующему законодательству, пересечение государственной границы допускается только при наличии действительных документов, оговоренных в международных соглашениях. В России мужчину оштрафовали и вернули в аэропорт вылета", - рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, авиакомпанию привлекли к административной ответственности по статье о незаконном провозе лиц через госграницу РФ (ч. 1 ст. 18.14 КоАП РФ) и назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

"За минувшие три месяца авиакомпания уже трижды допускала подобное правонарушение и каждый раз привлекалась к административной ответственности", - сказали в пресс-службе.