В ПМЭФ-2018 примут участие представители канадских компаний

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Крупные канадские компании примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс", который занимается организацией мероприятия.

"Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA) сформирует делегацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 24 - 26 мая 2018 года. Предполагается, что в состав делегации войдут такие крупные канадские компании, как Kinross Gold Corporation, SNC-Lavalin, Pratt&Whitney Canada, CPPIB, Bombardier и другие", - говорится в сообщении.

Председатель национального совета директоров CERBA Жиль Бретон ранее подтвердил намерение сформировать представительную канадскую делегацию на ПМЭФ в рамках стратегического партнерства между CERBA и "Росконгрессом", сообщили в пресс-службе фонда. Соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ в 2017 году.

По словам советника президента РФ Антона Кобякова, официальное партнерство между СERBA и "Росконгрессом" создает предпосылки для более активного участия Канады в ключевых международных экономических форумах России и углубления бизнес-отношений в будущем.

Петербургский международный экономический форум пройдет 24 - 26 мая. В рамках форума пройдут несколько встреч представителей российского бизнеса и деловых кругов стран-гостей. Ранее сообщалось, что ПМЭФ посетят делегации из Франции, Японии, Швейцарии и Катара. Приглашение российской стороны принял японский премьер Синдзо Абэ, прорабатывают возможность приезда президента Франции Эмманюэля Макрона. Также ожидается участие крупных компаний из США, Саудовской Аравии и других стран.