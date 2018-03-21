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Экспортные объемы московской экономики в 2017 году увеличились на 4%

Экономика и бизнес
21 марта, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Общий объем экспорта Москвы составил более 9,8 трлн рублей

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Экспортные объемы экономики Москвы в прошлом году увеличились на 4,1% по сравнению с 2016 годом, общий объем экспорта составил более 9,8 трлн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Городского агентства управления инвестициями.

"По итогам 2017 года экспортные объемы столицы увеличились по сравнению с 2016 годом на 4,1%. Экспорт в секторе услуг вырос на 6,5%, в товарном сегменте увеличение составило 3,5%. Общий объем экспорта столицы России составил более 9,8 трлн рублей", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента экономической политики и развития города Владимира Ефимова.

Он отметил, что наиболее значительный рост показали высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности. Объемы экспорта химической промышленности выросли на 30%, производство машин и оборудования на 26%, производство автомобилей и аэрокосмический промышленный сектор на 17%.

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