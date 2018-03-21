За счет госсистемы "Платон" в 2018-2019 гг. построят 10 мостов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. За счет средств государственной системы "Платон" в ближайшие два года будет реконструировано 10 мостов. Об этом ТАСС сообщили в компании-операторе системы "Платон" - "РТ-Инвест Транспортные системы" (принадлежит в равных долях "РТ- Инвест" и Игорю Ротенбергу - прим. ред.).

"За счет средств от госсистемы "Платон" в 2016 - 2017 гг. построено и отремонтировано 20 мостов. В 2018 - 2019 годах откроются еще 11 мостов. В начале года был завершен ремонт моста в г. Глазове Удмуртской Республики", - сказали ТАСС в компании.

Всего на ремонт и строительство 31 моста в 2016 году правительство РФ направило за счет средств "Платона" более 12 млрд рублей. В ближайшие два года финансирование за счет "Платона" составит 3,2 млрд рублей.

Так, на строительство моста через реку Волга в городе Дубна в Московской области выделено 500 млн рублей. Еще 930 млн рублей - на возведение Фрунзенского моста в Самаре, 625 млн рублей - на строительство моста через реку Катунь (Горный Алтай). На строительство моста через реку Чепца в Удмуртии направлено 380 млн рублей, на реконструкцию моста через реку Терек на автодороге Ищерская -Грозный - более 330 млн рублей. Также запланировано строительство и реконструкция мостов через реки Чепца (два путепровода в Удмуртии в Балезинском и Кезском районах), Сосна (город Ливны Орловской области), Зуша (Мценск), Ока (Орловская область), реку Самара (Самарская область).

Также в 2018 году средства от системы "Платон" будут направлены на софинансирование ремонта федеральной трассы Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Минтранс России и Росавтодор приняли такое решение на основании выбора самих грузоперевозчиков в рамках проекта ОНФ "Карта убитых дорог".

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой более 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Сейчас тариф "Платона" составляет 1,9 рубля за километр.