Минтруд разрабатывает предложения по индексации пенсий выше инфляции в 2019-2021 годах

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минтруд в рамках бюджетного цикла 2019-2021 годов подготовит предложения по индексации пенсий выше инфляции, сообщил на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"Вы знаете о том, что задача поставлена - выйти на индексацию пенсий выше инфляции. Мы уже фактически с этого года приступили к реализации этой задачи. Я напомню, что на 3,7% пенсии проиндексированы с 1 января... Мы с вами будем в рамках бюджетного цикла, прежде всего 2019 -2021 годов, готовить системные предложения по тому, чтобы выйти на решение новых задач, которые поставлены президентом", - сказал Топилин.

Он добавил, что Минтруд будет ориентироваться на утвержденную в 2013 году стратегию развития пенсионной системы, согласно которой к 2030 году уровень пенсий должен достичь 2,5 - 3 прожиточных минимумов.

Ранее вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщала, что абсолютный приоритет, который стоит перед пенсионной системой и который заложен в стратегию развития пенсионной системы, это повышение уровня пенсий до размера примерно в 25 тыс. рублей.