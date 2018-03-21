Власти Ставрополья: металлургия и химическая отрасль могут дать прирост производства

СТАВРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Отрасли металлургии и химической промышленности могут обеспечить существенный рост промышленного производства в Ставропольском крае в 2018 году. Такие прогнозы связаны с модернизацией существующих производств и запуском новых, сообщил ТАСС министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко.

"В силу масштабной реконструкции в химической отрасли, роста в металлургии и развития автомобилестроения региона есть основания ожидать существенный рост объемов отгруженной промышленной продукции и индекса промышленного производства по итогам 2018 года. Уже в январе 2018 года рост объемов промышленного производства составил 3,8 % к январю 2017 года", — сказал он.

В 2017 году в Ставропольском крае прошла реконструкция на двух крупных предприятиях, работающих в химической промышленности — АО "Невиномысский Азот" (г. Невинномысск), и ООО "Ставролен" (г. Буденновск). "Были улучшены производственные показатели ряда цехов на предприятиях, что создает перспективу увеличения отгрузки готовой продукции в 2018 году, хотя это и потребовало плановой остановки цехов со снижением производства в 2017 году", — сказал министр.

Металлургическое производство ООО "СтавСталь" в Невинномыске затронули кризисные явления, на предприятии была запущена процедура банкротства, но с ситуацией удалось справиться. "Был найден новый инвестор, восстановивший планомерную работу единственного в Ставропольском крае крупного металлургического предприятия. В результате с 2017 года наблюдается существенный рост металлургического производства", — отметил Хоценко.

Как отмечают в министерстве, в регионе в ближайшее время появится и новая производственная ниша — автомобилестроение. В городе Михайловске готовится к открытию завод "Ставрополь Авто", который рассчитан на производство 100 тыс. автомобилей ежегодно, на заводе уже идет тестовая сборка внедорожников Great Wall. Сумма инвестиций составила свыше 12,6 млрд рублей.