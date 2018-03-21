Комитет Европарламента поддержал ужесточение газового законодательства ЕС

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Комитет Европарламента по промышленности и энергетике поддержал в среду предложение Еврокомиссии (ЕК) по ужесточению газового законодательства ЕС, которое, в частности, предусматривает усиление контроля Брюсселя за международными газопроводами, включая "Северный поток - 2", передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Депутаты также поддержали поправку, согласно которой "для транспортных проектов максимальная продолжительность исключений из европейских норм должна быть ограничена сроком в пять лет".

Для вступления в силу предложений ЕК по реформированию газового законодательства ЕС их теперь должен поддержать на пленарной сессии Европарламент, а затем и Совет ЕС.