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Комитет Европарламента поддержал ужесточение газового законодательства ЕС

Экономика и бизнес
21 марта, 13:13 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 21, марта. /ТАСС

Для вступления в силу предложений, их должен поддержать Европарламент и Совет ЕС

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БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Комитет Европарламента по промышленности и энергетике поддержал в среду предложение Еврокомиссии (ЕК) по ужесточению газового законодательства ЕС, которое, в частности, предусматривает усиление контроля Брюсселя за международными газопроводами, включая "Северный поток - 2", передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

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Депутаты также поддержали поправку, согласно которой "для транспортных проектов максимальная продолжительность исключений из европейских норм должна быть ограничена сроком в пять лет".

Для вступления в силу предложений ЕК по реформированию газового законодательства ЕС их теперь должен поддержать на пленарной сессии Европарламент, а затем и Совет ЕС.

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