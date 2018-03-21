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ФАС не выявила нарушений в сделке по слиянию Fasten и RuTaxi в группу "Везет"

Экономика и бизнес
21 марта, 13:09 UTC+3

Ранее глава ведомства Игорь Артемьев говорил, что доля объединенной компании на рынке может приблизиться к совместной доле "Яндекс.Такси" и Uber

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила нарушений в сделке по слиянию сервисов такси Fasten и RuTaxi в группу компаний "Везет", сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ФАС проверяет сделку по объединению Fasten и RuTaxi. Весной 2017 года два крупных игрока российского рынка такси - агрегаторов - Fasten ("Такси Сатурн" и RedTaxi) и RuTaxi ("Везет" и "Лидер") объявили о планах создать единую акционерную структуру, объединить штаты и технологии. В результате была создана группа компаний "Везет".

При этом компании не направляли в ФАС никаких документов. Артемьев предположил, что доля этой объединенной компании на рынке возможно уже приблизилась к совместной доле "Яндекс.Такси" и Uber.

Позднее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин отмечал, что ведомство может наказать объединенную компанию в связи с тем, что они не подали ходатайство об объединении, однако отменять прошедшие сделки ведомство не планировало.

Количество поездок с использованием сервисов, входящих в группу компаний "Везет", в декабре 2017 года составило более 41 млн.

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