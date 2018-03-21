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Правительство обсудит вопрос о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли

Экономика и бизнес
21 марта, 14:18 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 21, марта. /ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал определиться с конкретным подходом

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ГОРКИ, 21 марта. /ТАСС/. Правительству надо обсудить вопрос о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по экономическим вопросам.

"Некоторые наши новации работают, а некоторые идеи еще только предстоит окончательно обсудить, ради чего, в том числе, мы и встретились, включая, например, так называемое завершение налогового маневра в нефтянке. Здесь есть разные подходы, нужно по ним определиться", - сказал Медведев.

По его словам, правительство предусмотрело механизмы поддержки других отраслей, в том числе инвестиционный и налоговый вычет на период ближайших 10 лет по налогу на прибыль организаций. Медведев отметил, что к вычету могут предъявляться до 90% расходов на приобретение и реконструкцию объектов основных фондов. "Тем самым мы дополнительно должны стимулировать инвестиционную активность предприятий", - сказал премьер-министр.

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