Дворкович: доля цифровой экономики в ВВП России составляет 3%, должна быть двузначной

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Доля цифровой экономики в общем объеме ВВП России оценивается сейчас в 3%, в перспективе эта цифра должна быть двузначной. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках старт-ап тура проекта "Открытые инновации" в Калининграде.

"Если сейчас у нас доля "цифры" оценивается в 3% ВВП, понятно, что цифра должна стать как минимум двухзначной. Иначе точно не успеем, просто [доля] не будет свидетельствовать о наших достижениях", - сказал он.

Дворкович также отметил, что российские компании должны быть в мировых лидерах IT-отрасли, вне зависимости от того, крупные это компании или нет.